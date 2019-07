Encontro MEXE vai juntar mais de 400 artistas de seis países no Porto

A quinta edição do MEXE - Encontro Internacional de Arte e Comunidade, que vai acontecer no Porto de 16 a 22 de setembro, vai envolver mais de 400 participantes de seis países, revelou hoje o diretor artístico do evento, Hugo Cruz.

Durante a apresentação do programa do festival MEXE, que aconteceu hoje no Lavadouro das Fontaínhas, no Porto, a organização revelou os pormenores das 70 ações que vão compor o encontro, desde documentários a espetáculos de teatro, passando pela música e ainda pela reflexão e pensamento.

Para Hugo Cruz, diretor artístico do MEXE, durante os sete dias do festival, vão ser apresentados ao público "trabalhos muito fortes", como "Isto é um Negro?", exibido a 21 de setembro, no Teatro Carlos Alberto, pelas 21:00, e "Quando Quebra Queima", pela primeira vez em Portugal, a 22 de setembro, às 17:00, na Escola Alexandre Herculano.