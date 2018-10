Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Endividamento da economia aumenta 1,6 mil milhões de euros em agosto

Dívida das empresas, famílias e Estado somou 1,6 mil milhões de euros em agosto, face a julho.

11:15

O endividamento da economia nacional fixou-se nos 719.216 milhões de euros em Agosto, aumentando 1,6 mil milhões de euros face a Julho, de acordo com os dados do Banco de Portugal publicados esta segunda-feira, dia 22 de Outubro.



"Relativamente a julho de 2018, o endividamento do setor não financeiro aumentou 1,6 mil milhões de euros, devido, sobretudo, ao acréscimo do endividamento do setor público", assinala o banco central.