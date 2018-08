Enfermeiros do Centro Hospitalar da Cova da Beira anunciam greve para 22 de agosto

Por Lusa | 19:26

Os enfermeiros do Centro Hospitalar da Cova da Beira (CHCB) decidiram hoje em plenário, a realização de uma greve para o dia 22 de agosto, devido à falta de profissionais naquela unidade de saúde da Covilhã.

"Foi feito o agendamento de uma greve para o dia 22 de agosto, nos turnos da manhã e da tarde. Os objetivos [da greve] em primeiro lugar, passam pela contratação de enfermeiros. A situação está profundamente caótica. A maioria dos serviços só está a funcionar em grande parte do turno com dois enfermeiros escalados para 30 doentes", afirmou à agência Lusa, Guadalupe Simões, do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP).

Esta responsável explicou que em muitos serviços os enfermeiros são obrigados a fazer 16 horas seguidas (trabalho extraordinário), por ausência de número suficiente de profissionais.