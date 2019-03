Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Enguias: da caldeirada ao fricassé

Iguaria é promovida em 20 restaurantes de Salvaterra de Magos até ao dia 31 de março.

Por João Nuno Pepino | 19:49

Quantas formas existem para confecionar enguia? Esta é uma questão que os apreciadores do peixe do rio poderão descobrir na 23.ª edição do Mês da Enguia de Salvaterra de Magos, que começou dia 1 de março e termina no dia 31.



Vinte restaurantes servem pratos com enguias, que este ano estão "gordas". Os visitantes encontram desde as caldeiradas e os ensopados à enguia frita com arroz de feijão, seguindo o receituário mais tradicional, mas há também ementas que se destacam pela inovação culinária. Há calulú de enguias, enguias de fricassé ou servidas em torricado (pão torrado regado com azeite e alho), entre outras propostas.



Certo é que, em 2018, foram consumidas seis toneladas de enguias em março, o que diz bem do interesse que desperta junto do público.



Nas últimas edições, o certame foi acompanhado por um júri de chefes de cozinha que deram consultoria técnica aos restaurantes para se esmerarem na qualidade da confeção e do serviço ao cliente. A ideia é que o visitante volte, e fique mais tempo.