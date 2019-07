Eni aponta Angola como um dos "principais sucessos" na exploração de petróleo

A petrolífera italiana Eni apresentou os resultados em Angola como um dos "principais sucessos" da companhia, anunciando que os recursos encontrados no segundo maior produtor da África subsaariana chegam aos 1,8 milhões de barris.

"Uma nova campanha de exploração com sucesso levou a várias descobertas no Bloco 15/06, onde a Eni é o operador, com uma quota de 36,8%, com perspetivas positivas nos poços de Ndungu e Agidigbo, que representam a segunda e terceira descobertas desde o início do ano, no seguimento da descoberta em Agogo, a quinta desde que foram retomadas as atividades de exploração em 2018", lê-se na parte das contas semestrais dedicada aos "principais sucessos de exploração".

De acordo com a petrolífera italiana, "os recursos totais descobertos são de 1,8 mil milhões de barris" em Angola, o equivalente a mais de três anos da produção total de Angola atualmente.