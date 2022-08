Entraram no espaço de defesa aérea de Taiwan 27 aviões militares chineses

As autoridades taiwanesas denunciaram, esta quarta-feira, a entrada, de 27 aviões militares chineses no espaço de defesa aérea de Taiwan, após a visita à ilha pela líder do Congresso norte-americano, Nancy Pelosi, apesar das ameaças de Pequim.

"[Os 27 aviões da Força Aérea da China] entraram, hoje, 03 de agosto de 2022, na zona circundante [Zona de Identificação de Defesa Aérea, mais vasta do que o espaço aéreo]", escreveu na rede social Twitter o Ministério da Defesa de Taiwan.

Na noite da passada terça-feira, após Pelosi aterrar em Taipé, de onde partiu esta quarta-feira ao fim da tarde, Pequim condenou a visita e anunciou que vai realizar, entre quinta-feira e domingo, exercícios navais militares em redor da ilha, que a China reivindica como parte integrante do país.