Enviado especial de Guterres chega a Díli para 20.º aniversário do referendo

O enviado do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, chegou hoje a Díli onde participa no final do mês nas comemorações relacionadas com o 20.º aniversário do referendo em que os timorenses escolheram a independência.

"Já aqui não vinha há nove anos", disse Ian Martin à chegada a Díli, onde em 1999 liderou a Missão das Nações Unidas em Timor-Leste (UNAMET), que supervisionou o referendo de 30 de agosto.

"Estou muito contente de estar aqui, estou muito satisfeito de poder rever Díli e outros pontos do país", disse Martin que, em 2006, foi nomeado enviado especial para Timor-Leste, quando o país enfrentou a sua maior crise desde a independência.