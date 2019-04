Época futebolística 2019/20 arranca em 02, 03 ou 04 de agosto e termina em 24 de maio

Por Lusa | 18:52

A época futebolística 2019/20 arranca em 02, 03 ou 04 de agosto (Supertaça) e fecha em 24 de maio (final da Taça de Portugal), enquanto a I Liga decorrerá entre 11 de agosto e 17 de maio.

De acordo com o calendário hoje divulgado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a Supertaça Cândido de Oliveira volta a abrir uma temporada, num duelo entre o campeão nacional e o vencedor da Taça de Portugal, havendo três datas em aberto para a realização do jogo: 02, 03 ou 04 de agosto.

"As dúvidas em relação ao dia prendem-se com as possibilidades ainda em aberto quanto aos representantes portugueses na Liga dos Campeões e à respetiva entrada em prova", pode ler-se no comunicado da FPF.