Equador anuncia detenção de indivíduo ligado ao portal WikiLeaks

Por Lusa | 03:19

A ministra do Interior do Equador, Maria Paula Romo, disse que as autoridades do país detiveram uma pessoa ligada ao portal WikiLeaks, fundado por Julian Assange, que foi detido, na quinta-feira, no interior da embaixada equatoriana em Londres.

"Uma pessoa próxima à wikileaks, que reside no Equador, foi detida esta tarde (quinta-feira), enquanto se preparava para viajar para o Japão", revelou o Ministério do Interior na sua conta oficial no Twitter.

Durante uma entrevista numa rádio local, Maria Paula Romo assumiu que a detenção "é para fins de investigação", preferindo não entrar em mais detalhes.