Equador recorda que Assange aceitou não intervir em assuntos de outros Estados

Por Lusa | 01:51

O Equador lembrou hoje que Julian Assange comprometeu-se "voluntariamente a não intervir em assuntos internos de outros Estados", justificando assim a decisão de restringir o acesso à Internet imposta ao ativista asilado na embaixada de Londres.

Num comunicado publicado na página oficial do Ministério das Relações Exteriores, o Equador "confirma categoricamente" que, em troca de proteção internacional, o fundador da Wikileaks "comprometeu-se, livre e voluntariamente, a não interferir nos assuntos internos dos Estados, a respeitar as leis do Estado que o protege", e até mesmo "a defender "os interesses do Equador como o melhor de seus cidadãos faria".

O comunicado surge como uma resposta do Governo equatoriano às pressões internacionais para que sejam levantadas as restrições às comunicações do ativista australiano, que está asilado na embaixada deste país em Londres desde 2018.