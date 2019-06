Equipa económica do Governo angolano trabalha para nova data de entrada em vigor do IVA

A equipa económica do Governo angolano deverá apresentar ainda esta semana uma proposta ao Presidente angolano sobre uma data concreta para a implementação do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), inicialmente prevista para julho.

A informação foi hoje avançada pela secretária de Estado para as Finanças e Tesouro, Vera Daves, à margem de um encontro com secretários de Estados de departamentos ministeriais.

Angola tinha previsto o início da aplicação do IVA já no mês de julho próximo, mas que foi adiada devido a forte contestação dos vários setores económicos do país à introdução do novo imposto, de 14%, que chegou a estar previsto entrar em vigor em janeiro deste ano.