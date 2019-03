Equipamento inovador permite próteses dentárias em meia dúzia de cliques

Por Lusa | 05:00

As mãos de Sofia e Catalin trabalham minuciosamente durante semanas para que a 'placa base' se transforme a ponto de não se ver dentro da boca de quem não tem dentes. Com poucos cliques, Eveline faz o mesmo em dias, usando um equipamento inovador que a Faculdade de Medicina Dentária, em Lisboa, inaugura hoje à tarde.

Enquanto na sala de produção manual as folhas de cera se transformam em gengivas para depois receberem os dentes, e não pode haver erros, senão o trabalho tem de começar do zero, na nova sala digital os alunos, com alguns cliques, conseguem refazer a prótese que sairá da máquina (fresadora) já cortada.

"Isto é o futuro e eles começam na faculdade a trabalhar com o que hoje em dia já existe em muitos laboratórios e que vai ser a ferramenta principal na prótese dentária", conta à Lusa João Martins, professor do curso de Prótese Dentária.