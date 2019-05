Erotismo anima corpos de homens e mulheres numa exposição de Júlio Pomar

Por Lusa | 09:30

Corpos de homens e mulheres surgem animados pela sexualidade e erotismo nas telas e desenhos da nova exposição de Júlio Pomar (1926---2018), cuja obra foi atravessada por estas formas, "que amava por se tornarem outras", quando pintava.

Para assinalar um ano da morte do artista, a 22 de maio, a diretora do Atelier-Museu do pintor, em Lisboa, Sara Antónia Matos, está a organizar uma programação especial, iniciada pela exposição que é inaugurada na quinta-feira, que dá pelo título "Júlio Pomar: Formas que se Tornam Outras".

"Para Júlio Pomar, a pintura eram formas que se tornavam outras, e isso é muito visual nestes temas da sexualidade, erotismo e sensualidade", salientou a responsável, em declarações à agência Lusa, numa visita ao Atelier-Museu, antes da inauguração.