Erva Daninha, de Guilherme Daniel, é o grande vencedor do festival MOTELX

O filme "Erva Daninha", do realizador Guilherme Daniel, foi o grande vencedor da edição deste ano do festival de cinema de terror de Lisboa MOTELX, depois de ter conseguido surpreender, fascinar e perturbar os membros do júri.

"'Erva Daninha' foi o filme que mais nos surpreendeu, ficámos fascinados e perturbados desde o início. Numa competição muito forte, soube comunicar verdadeiramente uma estranheza sobrenatural, e é um filme que nos dá a sensação de ser única e autenticamente português", disse o júri, composto pelo músico Samuel Úria, o autor britânico Howard David Ingham e a realizadora Raquel Freire, citado num comunicado divulgado pela organização do festival de cinema.

O júri valorizou também as interpretações dos atores Daniel Viana e Isabel Costa, que foram "tremendas e sensíveis".