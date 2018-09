Choque brutal foi filmado pelas câmaras de vigilância locais, em Mylushi, na Ucrânia.

Um condutor adormeceu ao volante e invadiu a via contrária, acabando por colidir de frente com um camião, na vila de Mylushi, na Ucrânia. Apesar da grande violência do embate, o homem acabou por sair ileso da carrinha que ficou com a frente quase desfeita, no passado dia 28 de agosto.

O homem seguia numa carrinha branca quando se despistou contra um camião que rebocava uma máquina escavadora.

As imagens ficaram registadas pelas câmaras de vigilância locais.