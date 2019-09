Escavação arqueológicas na cidade de Balsa, em Tavira, encontra edifícios e via

As escavações arqueológicas realizadas nos vestígios da antiga cidade romana de Balsa, em Tavira, confirmaram a existência de edificações e de uma via com orientação este-oeste, mas falta ainda definir os limites da zona urbana, disse um investigador.

A definição de onde acaba e começa a cidade romana do século I é o grande objetivo do projeto de investigação de três anos iniciado este verão e que está a ser conduzido pela Universidade do Algarve (UAlg) e o Centro de Ciência Viva de Tavira, com o apoio da Direção Regional de Cultura e a Câmara de Tavira, em terrenos privados da Quinta da Torre D'Aires, na freguesia de Luz de Tavira.

A campanha de escavações em curso termina na sexta-feira e o investigador João Pedro Bernardes, da Universidade do Algarve, fez "um balanço positivo" do trabalho desenvolvido neste primeiro de três anos previstos no projeto de investigação, que permitiu descobrir "os limites de duas edificações e a via que existia entre ambas, com direção este-oeste.