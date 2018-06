Escola das Artes da Católica do Porto com semana gratuita dedicada ao cinema

Por Lusa | 11:53

A Escola das Artes da Universidade Católica do Porto recebe, de 18 a 23 de junho, uma semana de atividades gratuitas dedicadas ao cinema, com um programa de formação e várias projeções de filmes, conferências e exposições.

A "Summer School on Cinematic Art" arranca hoje e decorre até sábado com um programa aberto ao público, decorrendo ainda em vários espaços da cidade do Porto, do auditório da escola ao Cinema Passos Manuel, à Biblioteca Municipal Almeida Garrett ou a Serralves, com um conjunto de projeções de filmes, debates e exposições.

A iniciativa marca o regresso a Portugal do realizador tailandês Apichatpong Weerasethakul, dois anos depois da sua participação no Festival Temps d'Images, e de ter concebido uma exposição para o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa.