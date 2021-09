Escola norte-americana fecha após dois professores morrerem com Covid-19 na mesma semana

Uma escola no Texas encerrou temporariamente durante o resto da semana, desde a terça-feira passada, depois de dois professores terem morrido com Covid-19 na primeira semana de aulas.

Os professores Natalia Chansler, de 41 anos, e David McCormick, de 59, tinham acabado de regressar às salas de aula na Connally Junior High School, no Texas, quando foram diagnosticados com Covid-19.

David testou positivo a 19 de agosto, um dia depois das aulas começarem, tendo falecido uma semana depois. Já para Natalia bastaram até três dias desde que foi diagnosticada para falecer. Os professores leccionavam na área dos estudos sociais, a alunos do sexto e sétimo ano.

A decisão de fechar a escola foi tomada após um "aumento contínuo de casos de Covid-19" e ausências entre funcionários e alunos, explicaram as autoridades distritais numa carta à comunidade citada pela ABC News.

"Com a perda de dois queridos professores, sabemos que as preocupações com a saúde física e mental aumentam. Queremos assegurar-lhe que estamos focados em medidas para cuidar de nossos alunos e funcionários ", escreveu Wesley Holt, superintendente do ISD de Connally, acrescentando que o distrito está a trabalhar para realizar uma limpeza completa das instalações, assim como vai oferecer a qualquer membro da comunidade estudantil testes gratuitos á Covid-19.