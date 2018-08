Escolas e cidadãos vão ganhar prémios por reciclarem

Por Lusa | 16:57

As escolas podem receber dinheiro ao envolver os alunos na reciclagem, mas também os cidadãos ao reciclar podem ganhar por exemplo bilhetes de cinema, segundo um programa de 2,6 milhões de euros, hoje divulgado.

O investimento é da EGF, empresa de tratamento e valorização de resíduos, com o apoio do POSEUR, Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, da Comissão Europeia. Segundo a empresa, este é um dos maiores investimentos nacionais dedicados à educação e sensibilização ambiental.

Segundo um comunicado da empresa, há quatro iniciativas de educação ambiental, para todo o país, assentes na ideia de que quem tem bom comportamento ambiental é premiado, nomeadamente se é um bom reciclador de resíduos, e envolve de escolas a comércio, passando pelo cidadão.