Escolas secundárias reabilitadas poderiam reduzir até 36% o consumo de energia

Um estudo da Universidade de Coimbra revela que as escolas secundárias reabilitadas pela Parque Escolar poderiam reduzir até 36% o consumo de energia térmica se os sistemas fossem ajustados à ocupação das salas de aula e horários letivos.

De acordo com as conclusões do estudo a que a agência Lusa teve acesso, "se, no início de cada ano letivo, os sistemas ativos de gestão centralizada (ar condicionado, iluminação, ventilação) fossem ajustados em função da ocupação das salas de aula e dos horários letivos", as escolas secundárias reabilitadas pela empresa pública Parque Escolar "poderiam reduzir entre 20% e 36% do consumo de energia térmica útil e melhorar significativamente a Qualidade Ambiental Interior".

O estudo, realizado pela investigadora Luísa Dias Pereira, no Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), no âmbito da sua tese de doutoramento, incidiu sobre oito escolas secundárias reabilitadas pela Parque Escolar, nas quais, ao longo de dois anos letivos, foram realizadas campanhas de monitorização da Qualidade Ambiental Interior.