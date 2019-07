"Escravatura mental" afeta todos nos dias de hoje -- Dino D'Santiago

A "escravatura mental" afeta hoje "qualquer pessoa de qualquer classe social", disse à Lusa o músico português Dino D'Santiago, depois do concerto que deu na quarta-feira, no Festival Músicas do Mundo, em Sines.

Já durante a atuação o músico, nascido na Quarteira (Algarve) e com ascendência cabo-verdiana, referiu-se ao conceito de "escravatura mental" para apelar às pessoas que o ouviam para pensarem no hoje e deixarem "o amanhã para amanhã".

"É um novo tipo de escravatura que vivemos nos dias de hoje, todos nós (...). É o único tipo de escravatura que não traz etnias, não traz cores, não traz raças, não traz nada. Qualquer pessoa de qualquer classe social pode ser uma escrava mental", concretizou, em entrevista à Lusa, depois do concerto.