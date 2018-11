Escritor Anthony Marra nos Açores para falar dos seus romances "obscuros e engraçados"

Por Lusa | 09:47

O escritor Anthony Marra, nome emergente da literatura norte-americana, vem aos Açores falar dos seus romances "obscuros e engraçados", no âmbito do encontro literário "Arquipélago de Escritores", que arranca na quinta-feira, em Ponta Delgada.

O escritor, de 34 anos, que pensa as suas obras como peças musicais, declarou em entrevista à agência Lusa que os romances que mais o sensibilizam e os que tenta escrever "tendem a ser obscuros e engraçados".

"Penso nisso quase como uma composição musical: as notas graves inferiores fazem as notas de soprano mais altas destacarem-se, e vice-versa", afirma o autor de "Uma Constelação de Fenómenos Vitais", que venceu o Prémio John Leonard inaugural do National Book Critics Circle, dos Estados Unidos, a par dos galardões Anisfield-Wolf Book e Barnes and Noble Discover.