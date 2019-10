Escritor Ignácio de Loyola Brandão toma posse este mês na Academia Brasileira de Letras

O escritor brasileiro Ignácio de Loyola Brandão tomará posse da cadeira número 11 da Academia Brasileira de Letras, no próximo dia 18 deste mês, numa cerimónia no palacete Petit Trianon, no Rio de Janeiro, informou hoje a instituição.

Ignácio de Loyola Brandão foi eleito no dia 14 de março de 2019 para ocupar a cadeira 11, das 40 que constituem a Academia Brasileira de Letras (ABL), na sucessão do Académico Helio Jaguaribe, que morreu em 09 de setembro do ano passado.

Seguindo o modelo da Academia Francesa, a ABL é constituída por 40 membros efetivos e perpétuos, apelidados de "imortais". Além deste quadro composto por brasileiros, existem 20 membros correspondentes estrangeiros.