Esmoler do papa Francisco reativa a luz num prédio em Roma ocupado por 450 pessoas

O esmoler do papa Francisco, o cardeal Konrad Krajewski, reativou a energia elétrica num edifício em Roma ocupado por 450 pessoas, entre as quais crianças, embargado desde há uma semana e com a luz cortada pela companhia elétrica.

O imóvel está situado na rua Santa Cruz de Jerusalém, perto da Arquibasílica de São João de Latrão, e no qual vivem cerca de 450 pessoas, entre elas cem crianças, sem luz depois de acumularem uma dívida de 300 mil euros para com a companhia elétrica.

Os inquilinos, juntamente com ativistas, estão há vários dias a manifestar-se, gritando "sem luz não se vive", à porta do prédio.