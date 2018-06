Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Espaço único

Bar, situado junto ao rio, é um dos mais procurados em Amarante.

Por Aureliana Gomes | 09:18

Situado na margem do rio Tâmega, o Tílias Lounge Bar, em Amarante, é um local procurado para passar um bom momento. Com a particularidade de ser todo envidraçado, o Tílias é um local privilegiado para quem pretende uma noite agradável num ambiente intimista.



Bem localizado no centro histórico, na Avenida. gen. Silveira, com o Mosteiro de S. Gonçalo e o rio Tâmega como paisagem de fundo, quem escolhe o Tílias - aberto das 13h00 às 02h00 - pode, ao som de boa música, desfrutar, para além da paisagem única, de um dos melhores gins da cidade. "Este é um local privilegiado em Amarante. Tem bom ambiente, as pessoas aproveitam para conversar, passar um momento agradável e beber um bom gin", explica Ricardo Monteiro, gerente do bar.



Rodeado das árvores que lhe deram o nome, tem ainda uma esplanada que enche nas noites de verão. Apesar de não ter música ao vivo, quem por ali passa tem oportunidade de ouvir os sons do momento ou alguns hits.



"Não temos DJ residente ou música ao vivo, mas como é um local intimista ao fim de semana temos alguns amigos que se disponibilizam e passam alguns discos. Essa é uma das razões pela qual também somos procurados e que faz a diferença", explica o gerente.



O bar, muito frequentado por amarantinos, é também muito procurado por visitantes da região.