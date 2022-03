Espanha apreende iate de oligarca russo atracado na Catalunha

a empresa de energia integrada russa com sede em Moscovo que foi

que fornece informações em tempo real sobre os movimentos de navios e a localização atual dos navios em portos.

As autoridades espanholas detiveram um mega-iate chamado "Crescent" atracado no porto de Tarragona, na Catalunha, que pertencia a Igor Sechin, o chefe executivo dsancionado, salientou o Ministério dos Transportes esta quarta-feira, citado pela Reuters.O iate de 135 metros de comprimento, descrito como um dos maiores do mundo, navegava na ilha Caiman e chegou a Espanha vindo de Itália em novembro de 2021, de acordo com a com site local