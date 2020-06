Espanha com o dobro de novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas

Os novos casos de covid-19 duplicaram hoje em Espanha, alcançando os 167 nas últimas 24 horas, enquanto o número total de mortes continua sem ser atualizado há quatro dias, mantendo-se nos 27.136.

Segundo o Ministério da Saúde espanhol, o total de falecidos continua sem alteração à espera que as comunidades autónomas comuniquem a revisão dos seus dados.

De acordo com as autoridades sanitárias do país, 40 pessoas faleceram nos últimos sete dias, um número que tem vindo a baixar.