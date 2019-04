Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Espanha dá formação antiterrorista aos 'stewards' em ano de final da Champions

Cerca de 1.000 seguranças particulares espanhóis vão receber formação para melhorar o seu trabalho nos estádios de futebol.

Cerca de 1.000 seguranças particulares espanhóis começaram esta terça-feira a receber formação para melhorar o seu trabalho nos estádios de futebol e saber agir em possíveis ataques terroristas, nas vésperas de Madrid receber a final da Liga dos Campeões.



De acordo com a Polícia Nacional espanhola, responsável pela formação, o objetivo é aperfeiçoar a cooperação entre forças policiais e seguranças privados, mais conhecidos como 'stewards' dentro dos estádios de futebol, e dar instruções claras sobre o que se deve ou não se deve fazer em determinadas situações.



Em causa está, por exemplo, a intervenção junto das claques mais radicais, bem como um possível atentado terrorista.



De acordo com a mesma fonte, em Espanha há 200 mil seguranças a trabalhar nos estádios, mas só metade é que está realmente qualificada.



A final da Liga dos Campeões está agendada para 01 de junho, no Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid.