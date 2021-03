Espanha obriga pessoas a utilizar máscara em praias e piscinas públicas

O Boletim Oficial do Estado espanhol apresentou, esta terça-feira, uma lei que exige o uso de máscara em qualquer espaço público, independentemente da distância em relação a outras pessoas. Entre os locais em que passa a ser obrigatório o uso de máscara estão as praias e piscinas.



A notícia avançada pelo jornal El País, revela que o Governo espanhol apertou a norma de segurança no combate à pandemia da Covid-19, propondo o decreto intitulado "Plano de Transição para um Novo Normal".

No documento, lê-se: "Pessoas com mais de seis anos são obrigadas a usar máscara (…) nas vias públicas, nos espaços ao ar livre e em qualquer espaço fechado de uso público ou aberto ao público." Ou seja, a permanência em praias e piscinas deverá respeitar a regra, mesmo mantendo a distância segura.

No caso de prática de desporto individual no exterior, o uso da máscara "não será exigida", refere o documento.