Espanha publica decreto real a dissolver parlamento e marcar novas eleições

O Boletim Oficial do Estado espanhol publicou hoje o decreto real de dissolução das Cortes e de convocação de eleições para 10 de novembro, sendo estipulado que o novo Parlamento se reúne a 03 de dezembro.

A publicação, no órgão oficial correspondente ao Diário da República em Portugal, do texto assinado por Felipe VI é feita no dia seguinte à data limite para que um candidato fosse investido chefe do Governo, segunda-feira.

A Constituição espanhola estabelece que, se dois meses após a primeira investidura, que ocorreu em 23 de julho último, nenhum candidato for investido, o rei dissolve e convoca novas eleições.