Espanha sem mortes devido ao novo coronavírus pelo sexto dia consecutivo

Espanha manteve hoje o número total de 27.136 mortes devido à pandemia de covid-19 pelo sexto dia consecutivo, mas contabiliza 25 óbitos nos últimos sete dias, segundo os últimos dados distribuídos pelo Ministério da Saúde espanhol.

De acordo com as autoridades sanitárias do país, houve 155 novos casos detetados com a doença nas últimas 24 horas diagnosticados com o teste PCR, elevando para 243.209 o total de infetados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia.

Os dados diários indicam ainda que já passaram pelos hospitais 124.584 pessoas com covid-19, tendo dado entrada na última semana 141.