Espanhóis revelam que o Málaga está ao corrente da oferta do Benfica por Ricardo Horta para fazer queixa à FIFA

O Málaga está a ultimar a documentação para denunciar o Sp. Braga à FIFA pelo fracasso da transferência de Ricardo Horta, no último verão, depois de semanas de negociações com o Benfica. A Cadena Cope Malága adianta que o emblema malaguenho já se inteirou, por escrito, que a oferta das águias situou-se nos 17 milhões de euros.Segundo o entendimento do clube onde o internacional português jogou entre 2014 e 2016, qualquer proposta que superasse os 5 milhões de euros deveria ter sido aceite pelos arsenalistas, algo que não sucedeu no último verão. Com 33 por cento de uma futura transferência, o emblema que agora milita na segunda divisão espanhola embolsaria cerca de 5,8 milhões de euros, tal como contou a Record o próprio Malága, em agosto.A promessa de agir judicialmente já havia sucedido em setembro último, após fechado o mercado de transferências."O contrato diz muito claramente que se chegar uma oferta e não for aceite, temos uma série de direitos", disse José María Muñoz, administrador judicial dos espanhóis.Rui Costa, presidente do Benfica, nunca negou o interesse em contratar o dianteiro formado nas águias. "Não vou esconder o que todos sabem, o Benfica fez proposta e estamos cómodos. E no último dia de mercado, se pudéssemos teríamos trazido o Horta. O Benfica fez proposta e a partir daí não dependia de nós", explicou o líder do clube da Luz, a 7 de setembro.