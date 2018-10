Especialista alerta que má qualidade do sono está associada a aspetos depressivos

Por Lusa | 19:54

A má qualidade do sono está associada, em grande medida, a aspetos depressivos, disse hoje à agência Lusa a especialista Marta Gonçalves, que participa no simpósio "Insónia: a perspetiva da Medicina do Sono", em Coimbra.

"É um sintoma muito comum em 80 a 90% das depressões haver insónia", salientou a médica psiquiátrica, coordenadora da psiquiatria e medicina do sono do Hospital CUF do Porto, que vai participar no sábado no simpósio para falar sobre "Insónia, depressão e ansiedade - velhos problemas, novos desafios".

Segundo a especialista em medicina do sono, que citou estudos de 2010, 18% da população portuguesa sofre de insónia, sendo que a mais prevalente é a dificuldade em adormecer, e desse número 10% tomava medicamentos para dormir, "o que é preocupante".