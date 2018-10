Espetáculo pela preservação da água abre Festival Marionetas ao Centro na Lousã

Por Lusa | 13:26

Um espetáculo pela companhia Historioscopio sobre a necessidade de preservar a água vai abrir o oitavo Festival Marionetas ao Centro, na Lousã, no dia 20.

"Com este espetáculo, queremos evidenciar a importância de cada gota de água e de cada pequeno gesto para a sua preservação", afirma na sinopse a companhia de teatro de marionetas e formas animadas do Porto, presente na Lousã a convite da congénere Marimbondo, que organiza o festival em parceria com a Câmara Municipal.

O espetáculo "Uma lágrima no oceano" realiza-se no Cine-Teatro da Lousã, às 21:30, para alertar que "o desperdício e a poluição são provas de que a Humanidade trata a água como se ela fosse um recurso inesgotável".