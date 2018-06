Espetáculo sobre imigrantes portugueses em Great Yarmouth estreia-se hoje em Portugal

Por Lusa | 13:47

O espetáculo "Provisional Figures. Great Yarmouth", que hoje se apresenta no Teatro Rivoli, no Porto, em estreia nacional, parte das experiências pessoais de imigrantes portugueses e locais de Great Yarmouth, na costa Este de Inglaterra.

De Great Yarmouth, pequena vila com cerca de 40 mil habitantes, saíram os intérpretes lusófonos Ana Moreira, Maria do Carmo Ferreira, Pedro Cassimo e Sérgio Cardoso de Pinho, da comunidade portuguesa, juntando-se ao esloveno Ivan Ammon e aos ingleses Peter Dewar, Richard Raymond, Robert Elliot e Victoria River, compondo o elenco da obra de Marco Martins, que começou numa ideia original de Renzo Barsotti.

A equipa propôs-se retratar a atualidade política e a dinâmica pessoal e comunitária daquela comunidade, bastante numerosa naquela zona da costa leste, o que foi possível através do trabalho com os portugueses da fábrica Bernard Mathews, onde se transformam perus em produtos para consumo doméstico. O título, "Provisional figures", remete para a designação estatística de imigrantes, em situação indefinida ou provisória, no Reino Unido.