Espetáculo sobre o sono e o sonho percorre Região de Coimbra

Por Lusa | 17:28

Um espetáculo sobre o sono e o sonho vai ser apresentado em 15 municípios da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra, no âmbito de um ciclo que começa no concelho de Tábua, no dia 31.

Intitulado "InSomnio", o trabalho da companhia Teatro do Mar "tem como ponto de partida o tema da insónia e, numa cama gigante, junta teatro físico, acrobacia aérea, vídeo e música".

"É um espetáculo multidisciplinar sobre o sono e o sonho que mistura teatro físico, acrobacia aérea, vídeo e música original, com uma estrutura cénica alusiva a uma cama gigante, dotada de mecanismos e diferentes planos de ação", afirma em comunicado a organização da iniciativa, integrada no programa "Coimbra Região de Cultura".