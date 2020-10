Esquadra da PSP de Estremoz reabre após desinfeção de espaços e viaturas

A Esquadra de Estremoz da PSP, no distrito de Évora, reabriu esta sexta-feira após a desinfeção de espaços e viaturas, na sequência de um caso positivo de covid-19, disse esta sexta-feira à agência Lusa fonte policial.

A mesma fonte disse que a Esquadra de Estremoz da Polícia de Segurança Pública (PSP) reabriu por volta das 15h00, com "todas as valências", mantendo-se o serviço de atendimento e policiamento com elementos da esquadra de Évora.

Segundo a fonte do Comando Distrital de Évora da PSP, ainda não são conhecidos os resultados dos testes realizados na quinta-feira de manhã pelos cerca de 30 efetivos da esquadra de Estremoz da PSP.

As instalações tinham sido fechadas depois de ter sido detetado, na quarta-feira, um caso de covid-19 numa pessoa do pessoal de apoio, indicou, na quinta-feira, a PSP em comunicado.

Portugal contabiliza pelo menos 2.276 mortos associados à covid-19 em 112.440 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).