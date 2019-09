Estado angolano rescinde contratos com portuguesa AEnergia por alegada "quebra de confiança"

O Governo angolano rescindiu 13 contratos para o setor elétrico com a empresa portuguesa AEnergia S.A. por alegada "violação do princípio da boa-fé e a quebra de confiança", segundo um despacho presidencial a que Lusa teve acesso.

Segundo o despacho, datado de 22 de agosto, os contratos aprovados, entre julho e agosto de 2017, destinavam-se à instalação de novas centrais de produção, assistência técnica e manutenção aos centros eletroprodutores com equipamentos da marca GE (General Eletric), bem como construção de pequenos sistemas de abastecimento de água.

O documento refere que no decorrer da execução dos contratos foram verificadas irregularidades por parte da AEnergia S.A., designadamente a aquisição de quatro turbinas no âmbito do financiamento GE Capital Limitada, "sem que as mesmas tivessem sido previstas nos contratos celebrados com o setor".