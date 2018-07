Estado da Nação: Maior turbulência e tensões a um ano das eleições e em vésperas do Orçamento - politólogos

Por Lusa | 10:05

Mais turbulência e tensões entre os partidos que suportam o Governo são de esperar a um ano das eleições, mas a principal ameaça à estabilidade governativa continua a ser externa, segundo politólogos ouvidos pela Lusa.

"Evidentemente que os principais riscos continuam a ser externos. Portugal depende muito da evolução da economia europeia e de eventuais crises no seio da União Europeia e, portanto, a principal ameaça continua a ser externa", sustentou António Costa Pinto, coordenador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.

Numa altura em que "há sinais de que o otimismo económico pode começar a esmorecer", o "mínimo sinal de abrandamento da economia europeia" obrigará o Governo a "uma prudência e disciplina orçamental que não é muitas vezes consentânea com as reivindicações dos partidos que o apoiam, quer o PCP quer o BE, defendeu.