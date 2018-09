Estado da União: Juncker propõe guarda costeira com 10.000 agentes

Por Lusa | 10:01

O presidente da Comissão Europeia propôs hoje reforçar o corpo permanente da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (FRONTEX), dotando-o de 10.000 agentes até 2020, de modo a melhor proteger as fronteiras exteriores da União Europeia.

"Propomos reforçar ainda mais a Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira, para melhor proteger as nossas fronteiras exteriores, com 10.000 agentes fronteiriços", anunciou Jean Claude-Juncker.

No seu último discurso sobre o "Estado da União" diante do Parlamento Europeu, em Estrasburgo (França), o presidente do executivo comunitário elencou uma série de medidas que visam reduzir a pressão migratória enfrentada, sobretudo pelos países do sul da Europa, e que tantas tensões tem causado entre os 28.