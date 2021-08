Estado de saúde de Jorge Sampaio está "estável"

O estado de saúde do ex-Presidente da República Jorge Sampaio, internado desde sexta-feira no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, está "estável", informou este sábado o seu gabinete.

Fonte do gabinete do antigo Presidente disse à Lusa que o estado de Jorge Sampaio "está estável" e que "as dificuldades respiratórias continuam a ser acompanhadas pela equipa médica que o segue", sem adiantar mais pormenores.

O ex-presidente Jorge Sampaio foi internado no hospital de Santa Cruz, em Lisboa, na sequência de dificuldades respiratórias.