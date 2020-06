Estado está temporariamente impedido de injetar dinheiro na TAP

O Supremo Tribunal Administrativo aceitou analisar a providência cautelar interposta pela Associação Comercial do Porto que pretende que seja suspensa a injeção de 1,2 milhões na TAP. Até que haja uma decisão por parte do STA, o Estado está impedido de investir na reestruturação da companhia aérea estatal e o Governo fica obrigado a ceder toda a documentação da recompra da TAP em 2016/2017.



"O tribunal aceitou avaliar as nossas razões, mas não quero nesta altura estar a pressionar o caminho que deve ser agora feito pela justiça", confirmou Nuno Botelho, o presidente da Associação Comercial do Porto, em declarações ao jornal Expresso.

