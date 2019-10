Estados-membros da CPLP deviam à organização 1,7 ME em contribuições em 2017

Os Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) deviam, em 2017, 1,7 milhões de euros em contribuições, mais de metade do orçamento anual da organização, segundo dados oficiais a que a Lusa teve acesso.

De acordo as demonstrações financeiras do relatório e contas daquele exercício com aquele documento, aprovado no Conselho de Ministros de julho deste ano, que decorreu na cidade do Mindelo, em Cabo Verde, e auditado pelo Tribunal de Contas de Angola e pelo Tribunal Administrativo de Moçambique, os países membros da CPLP, deviam, no exercício de 2017, um total de 1,7 milhões de euros de contribuições anuais para a organização.

Aquele montante significa um aumento face ao valor total de contribuições em atraso no ano de 2016, que era de 817.873 euros.