Estados Unidos "atentos" e críticos do investimento chinês em Portugal

Por Lusa | 07:21

O embaixador norte-americano em Lisboa, George Glass, disse hoje que os EUA estão "atentos" ao investimento chinês em Portugal, criticando o modelo de empresas estatais que obedecem a ordens do poder político de Pequim.

Confrontado pela Lusa se os EUA estão preocupados com o investimento chinês em Portugal, um dos pontos de acesso à Europa da denominada "Uma faixa, uma rota" (um projeto de infraestruturas chinesas por todo o mundo, com um investimento de cerca de um bilião de dólares), George Glass respondeu: "Não usaria a palavra preocupado, usaria a palavra atento".

Em causa está o tipo de investimento chinês que "é muito diferente" do resto dos países, já que são "empresas estatais", com ligação direta ao poder político de Pequim, afirmou Glass, salientando que esse modelo subordina os interesses económicos aos interesses do Estado.