Estados Unidos suspendem reabastecimento de aviões sauditas que combatem no Iémen

Por Lusa | 03:44

Os Estados Unidos vão parar de reabastecer aviões da Arábia Saudita que combatem os rebeldes huthi no Iémen, informaram as autoridades norte-americanas e o reino saudita.

"Os EUA e a coligação querem colaborar na construção das forças legítimas do Iémen para defender o povo iemenita, proteger as fronteiras de seu país e contribuir nos esforços para combater a Al-Qaeda e o Estado Islâmico no Iémen e na região", afirmou na sexta-feira o secretário de Defesa norte-americano, Jim Mattis.

Já a coligação liderada pela Arábia Saudita que luta no Iémen informou este sábado que "solicitou [aos EUA] a cessação do reabastecimento em voo" dos seus aviões militares, num momento em que crescem as críticas à Arábia Saudita por atacar indiscriminadamente mercados e hospitais, matando civis.