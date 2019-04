Estoril Open: João Sousa estreia-se frente a 'qualifier' e Pedro Sousa joga com Opelka

Por Lusa | 16:16

O campeão em título João Sousa vai estrear-se frente a um jogador oriundo do 'qualifying', na quinta edição do Estoril Open, cujo quadro principal decorre entre segunda-feira e 05 de maio, no Clube de Ténis do Estoril.

O tenista português e 50.º colocado no 'ranking' ATP, de acordo com o sorteio efetuado este sábado, terá de esperar pelo desfecho da fase de qualificação, que se joga hoje e domingo, para conhecer aquele que será o seu primeiro adversário.

Certo é que, em caso de vitória, o vimaranense terá um segundo encontro difícil, diante o belga David Goffin (22.º da hierarquia), que recebeu o último 'wild card' para o quadro principal e lidera o confronto direto entre ambos (4-1).