Estrangeiros qualificados são mais de metade dos visitantes do Museu do Chiado - Estudo

Mais de metade dos visitantes do Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado (MNAC-MC), em Lisboa, são estrangeiros de escolaridade elevada, revela um estudo de públicos dos museus nacionais, hoje divulgado.

Em 2015, por iniciativa da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), foi realizado o primeiro inquérito em 14 museus nacionais, por investigadores universitários, cujos resultados globais foram anunciados em 2016, e que têm vindo a ser estudados e divulgados individualmente. Hoje é apresentado o estudo relativo ao MNAC-MC, às 16:00, em Lisboa.

De acordo com o estudo, realizado com base nos inquéritos aos visitantes, os públicos estrangeiros atingem os 53% (3% residentes em Portugal) - com 56% de mulheres - a média de idades está nos 40 anos, e são mais escolarizados e qualificados em termos profissionais do que os visitantes nacionais.