Rita Pereira, Jessica Athayde e Kelly Bailey aproveitaram o fim da novela ‘A Herdeira’ para partir em viagem.

Por Miguel Azevedo | 09:00

Mesmo a quase dez mil quilómetros de Portugal, Rita Pereira, Jessica Athayde e Kelly Bailey não esquecem aqueles que as seguem nas redes sociais. As três atrizes, que estão de férias na ilha Maurícia, no Índico, a aproveitar os dias de férias que se seguiram à novela ‘A Herdeira’, têm feito de questão de partilhar todos os passos que dão num dos maiores paraísos na terra.