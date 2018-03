Estudantes de Coimbra decidem acabar com garraiada na Queima das Fitas

Por Lusa | 02:42

Os alunos da Universidade de Coimbra decidiram acabar com a garraiada na Queima das Fitas, com o "Não" a registar 70,7% dos votos no referendo realizado na terça-feira, informou hoje a Comissão Organizadora daquela festa dos estudantes.

À pergunta "Deve o evento garraiada continuar no programa oficial da Queima das Fitas?", 70,7% dos estudantes que participaram no referendo responderam "Não", 26,7% "Sim", contabilizando-se ainda 49 votos nulos e 96 votos em branco, disse à agência Lusa o secretário-geral da Comissão Organizadora da Queima das Fitas (COQF), Manuel Lourenço.

Ao todo, registaram-se 5.638 votos, num universo de cerca de 24 mil estudantes, acrescentou.