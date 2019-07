Etiópia planta mais de 220 milhões de árvores num dia

Os etíopes plantaram hoje mais de 220 milhões de árvores, uma iniciativa para combater a desflorestação no país e que, segundo as autoridades locais, estabelece um recorde mundial.

De acordo com a agência noticiosa Associated Press (AP), a iniciativa partiu do primeiro-ministro, Abiy Ahmed, e visa ajudar a restaurar a paisagem do país, que segundo os especialistas, está a ser rapidamente destruída pela desflorestação e pelas alterações climáticas.

A empresa estatal Fana Broadcasting Corporate anunciou que mais de 224 milhões de árvores foram plantadas hoje, o que superou a meta inicial de 200 milhões de árvores plantadas num dia.